Антисемитизм в школе Алабамы: учитель инструктировал учеников, как делать нацистское приветствие

Средняя школа Алабамы столкнулась с осуждением после того, как в социальных сетях была размещена фотография, на которой один из учителей истории инструктирует учеников, как выполнять нацистское приветствие перед американским флагом.

Об этом сообщает Israel National News.

Еврейская правозащитная организация назвала фото «отвратительным».

«Антисемитский спор в средней школе Маунтин-Брук, поскольку учитель истории 11-го класса инструктирует учеников отдавать нацистское приветствие, когда они стоят лицом к американскому флагу», — написал StopAntisemitism.org в Twitter.

More antisemitic controversy at @mtnbrookhs as an 11th grade history teacher instructs students to perform Nazi salutes as they stand facing the American flag.

A few of the students refused to participate; the school’s Principal and Vice Principal are aware.

SICKENING. https://t.co/kqjFNiUIS3 pic.twitter.com/MiP3tqZicD

— StopAntisemitism.org (@StopAntisemites) February 8, 2022