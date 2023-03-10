Антисемитизм в США: распространение пропаганды достигло рекордных показателей

Утверждается, что «сторонники превосходства белой расы и антисемиты пытаются терроризировать и преследовать американцев».

Новый отчет Антидиффамационной лиги (ADL) демонстрирует, что распространение антисемитской пропаганды в США в 2022 году достигло рекордного уровня.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Организация по борьбе с антисемитизмом отметила «значительное увеличение» числа пропагандистских акций крайне правых групп: с 352 в 2021 году до 852 в 2022 году.

Эти акции включали в себя распространение антисемитских листовок, наклеек, баннеров и плакатов по всей стране, нанесение граффити и лазерных проекций с ненавистническими посланиями на здания и стадионы.

Об антисемитских акциях сообщалось во всех штатах, кроме Гавайев. Три группы сторонников превосходства белой расы — Патриотический фронт, Лига защиты гоев (GDL) и организация White Lives Matter (WLM) — являются виновниками 93% случаев. В частности, антисемитская группа Лига защиты гоев организовала 492 пропагандистских акции в 2022 году.

«Нет никаких сомнений в том, что сторонники превосходства белой расы и антисемиты пытаются терроризировать и преследовать американцев и значительно активизировали свою пропаганду, чтобы сигнализировать о своем присутствии в общинах по всей стране», — сказал директор ADL Джонатан Гринблатт.

Также «Курсор» сообщал, что Шварцнеггер посетил Освенцим и раскритиковал антисемитизм.