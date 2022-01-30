Антисемитизм в США: в Орегоне неонацисты избили еврея и плюнули на израильский флаг

В субботу на израильтянина было совершено жестокое нападение, когда он проходил мимо неонацистской демонстрации в Орегоне. Демонстранты избили его и обрызгали перцовым баллончиком.

Израильтянин подвергся жестокому нападению в прошедшую субботу во время неонацистской демонстрации в штате Орегон в США. Сообщается, что это очень необычный случай, хотя неонацистские демонстрации разрешены законом США из-за свободы слова.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israel Today».

По словам произраильских активистов, подобные демонстрации проходят раз в две-три недели в составе колонны неонацистских автомобилей с флагами со свастикой.

Периодически они выкрикивают оскорбления в адрес евреев и израильтян. Возможно, демонстрации намеренно происходят по субботам, поскольку многие произраильские активисты соблюдают Шаббат и поэтому не могут ответить.

По неизвестной причине вчера на место происшествия прибыл 23-летний израильтянин. На данный момент неизвестно, как развивались события и спорил ли он с ними, но, видимо, он не собирался им противостоять и прибыл на место происшествия случайно.

Также сообщается, что один из неонацистов на камеру плюнул на израильский флаг.

«Очень необычно было узнать о таком происшествии, мы не слышим о таких вещах. Обычно, когда они (неонацисты) отрывают голову от земли, мы обязательно очень быстро возвращаем их туда, откуда они пришли», — отметил Джо Зебулони, бизнесмен и израильско-американский активист, защищающий интересы Израиля, который активно выступает против BDS и антисемитизма в Соединенных Штатах.

Зевулуни указывает, что уже есть инициатива провести произраильский конвой, который столкнется с неонацистами. В то же время бизнесмен работает с федеральной полицией, передавая им точные данные о нападавших, чтобы привлечь их к ответственности.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Иерусалиме 15 палестинцев взяты под стражу в связи с недавними беспорядками.

Столкновения между полицией и палестинцами в Иерусалиме первоначально вспыхнули в А-Туре во время зимней бури в среду, на следующий день после сноса дома в этом районе.

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