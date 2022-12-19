Антисемитизм в США: житель Вашингтона годами угрожал членам Конгресса

Жителю Вашингтона предъявили обвинение после того, как он оставил сотни голосовых сообщений, содержащих «странные и угрожающие заявления», в том числе антисемитские оскорбления.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

В Министерстве юстиции рассказали, что 48-летний Марк Леонетти из Лонгвью за два года оставил сотни голосовых сообщений с угрозами и продолжал делать это. Правозащитная организации StopAntisemitism установила, что в голосовых сообщениях были антисемитские оскорбления и непристойности.

Леонетти предъявили обвинения по семи пунктам в межгосударственных угрозах, как утверждает прокурор США Ник Браун. Каждое обвинение влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет.

По информации Минюста, подозреваемый неоднократно звонил сенаторам и представителям Палаты представителей США, оставляя голосовые сообщения с угрозами телесных повреждений.

«Ужасающие и графические угрозы причинения вреда всегда неприемлемы, и мы всегда должны серьезно относиться к угрозам политического насилия. В этом случае г-н Леонетти отказался прекратить свое поведение, несмотря на контакты с правоохранительными органами и психиатрическими работниками. Мы действовали сейчас, потому что стало ясно, что это единственный способ защитить сообщество и тех, кто ему служит», ‒ сказал Браун.

В уголовном иске подробно описано, что, начиная с 2021 года, Леонетти оставил более 400 голосовых сообщений членам Конгресса, в некоторых из которых использовались оскорбления и угрозы. Он продолжал отправлять голосовые сообщения после того, как его несколько раз посещали правоохранительные органы и специалисты в области психического здоровья, и его предупреждали прекратить это делать.

Последние голосовые сообщения он оставил 5 декабря, где содержались «странные и угрожающие заявления», в том числе Леонетти якобы ссылался на «убийство» и «убийство» людей,

Дело расследуется ФБР при содействии полиции Капитолия США и полицейского управления Лонгвью.

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