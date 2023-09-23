Археологи нашли самое древнее в мире сооружение

Оно было возведено полмиллиона лет назад.

Возможно, археологи обнаружили остатки древнего деревянного сооружения рядом с речным бассейном Каламбо в Замбии. Если их догадки верны, то эта находка является самым древним примером деревянных конструкций, найденных до сих пор.

Об этом пишет "IFLScience".

Обнаруженные остатки состоят из двух бревен, соединенных между собой поперечными насечками, что свидетельствует о том, что они были обработаны человеком.

Наличие следов каменных инструментов указывает на то, что это необычное сооружение, а намеренно созданный артефакт, возможно, часть какой-то конструкции, такой как дорожка или платформа для защиты от наводнений в этом районе.

Особенность этой находки заключается в прекрасном состоянии древесины после такого длительного времени. Обычно древесина, подверженная воздействию природных факторов, быстро разлагается. Однако постоянно высокий уровень воды в речном бассейне Каламбо, наоборот, помог защитить древесину от разрушительного воздействия времени, что позволило ей остаться в удивительно хорошем состоянии.

Ученые из Ливерпульского университета использовали инновационные методы люминесцентной датировки, чтобы определить возраст этой находки. Этот метод позволяет определить возраст объекта, основываясь на последнем контакте минералов вокруг него с солнечным светом.

Результаты датировки показали поразительный возраст сооружения - 476 000 лет, что значительно превосходит предыдущие оценки. По этим данным, сооружение было создано на грани эпохи, предшествующей появлению Homo sapiens, что позволяет предположить, что оно связано с другим видом гоминидов.

Это открытие имеет большое значение для изучения истории человечества и эволюции ранних видов. Он подчеркивает наше понимание того, что различные виды гоминидов, включая предшественников Homo sapiens, имели развитые навыки в создании сооружений и использовании материалов в древние времена.

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