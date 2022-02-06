Археологи нашли в Британии 40 обезглавленных скелетов

Сорок скелетов без голов были найдены археологами тогда, когда они проводили раскопки на старом римском кладбище, что располагается во Флит-Марстоне, что недалеко от Эйлсбери, Великобритания.

Обезглавленные скелеты — возможно, преступников или изгоев — были найдены на римском кладбище, обнаруженном во Флит-Марстоне, недалеко от Эйлсбери.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Daily Mail».

Археологи из COPA потратили год на раскопки захоронения возрастом около 2 000 лет и соседнего поселения, которое находилось на ключевой римской дороге.

Было обнаружено, что на крупнейшем в своем роде кладбище, известном в Бакингемшире, находятся останки 425 человек, около 10% из которых были обезглавлены.

В нескольких из последних случаев было обнаружено, что отрубленная голова была помещена между ног человека или рядом с его ногами.

Хотя эти люди могли быть правонарушителями или социальными изгоями, существует прецедент обезглавливания как нормальной, хотя и маргинальной, римской практики захоронения.

Наряду с захороненными скелетами исследователи также обнаружили свидетельства ряда кремаций — погребальной практики, которая была менее распространена в позднеримский период.

Захоронения, казалось, были разделены на две отдельные части кладбища, причем место, возможно, было организовано по этнической группе, семье или племени.

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