Археологи нашли в Египте гробницу с греческой мумией

В Асуане (Египет) во время раскопок исследователи обнаружили мумию, а на ней табличку с именем — Никострат, выгравированным на греческом языке.

Об этом сообщает GreekReporter.

Археологи говорят, что хотя комплекс гробниц подвергся набегам в древности, мумия грека осталась нетронутой, а вместе с телом были найдены погребальные принадлежности, такие как искусно выполненная глиняная посуда. У входа в гробницу был найден алтарь для жертвоприношений, в котором находилось в общей сложности двадцать мумий.

Гробница, которую археологи назвали «очень большой», является частью комплекса мавзолея Ага Кхама, но ранее была неизвестна историкам.

Археологической миссией, состоявшейся в 2021 году, руководили Патриция Пьячентини, профессор египтологии и египетской археологии Миланского государственного университета, и Абдельмонейм Саид, генеральный директор Асуанского и Нубийского древностей (SCA).

Невероятное открытие было сделано во время раскопок, которые проводились с мая по октябрь 2021 года.

Совместная итало-египетская команда работает с 2019 года в районе, окружающем Мавзолей Ага-Хана на западном берегу Нила в Асуане, где находится более трехсот гробниц, датируемых шестым веком до нашей эры – четвертым веком нашей эры.

Это охватывает птолемеевскую эпоху египетской истории, когда египетские королевские особы вступили в брак с греческими Птолемеями, правителями, захватившими часть завоеванных земель Александра Македонского.