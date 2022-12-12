Ученые выяснили, почему у египетских мумий были золотые языки

Во время раскопок в Египте была обнаружена группа древних мумий с золотыми языками, которые, как считалось, помогали умершим говорить при переходе в загробную жизнь. Мумии были найдены в некрополе Кевайсна в центральной части дельты Нила, чуть более чем в часе езды от столицы Каира.

По данным Министерства туризма и древностей Египта, тела были найдены в деревянных гробах, относящихся к разным периодам времени, и, к сожалению, находятся в плохой сохранности после тысячелетнего захоронения. Но их причудливые золотые языки остаются такими же блестящими и впечатляющими, как и прежде.

Языки из редкого металла были обнаружены у ряда мумий, что было замечено в ранее обнаруженных образцах древнеегипетских мумий. Золотой амулет в форме языка помещали в рот умершего человека во время особого погребального ритуала, чтобы обеспечить его способность говорить в загробной жизни перед судом Осириса, бога подземного мира.

Древнеегипетская культура полна сложных ритуалов, связанных с загробной жизнью, и люди этого времени часто шли на многое, чтобы обеспечить другим гладкое путешествие в царство мертвых, известное как Дуат.

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Подобно другим религиям, боги судили мертвых, прежде чем они могли получить доступ к счастливой загробной жизни. Часть этого процесса была известна как «взвешивание сердца», когда боги оценивают ценность человека, видя, насколько его сердце отягощено плохими поступками, которые он, возможно, совершили в своей земной жизни. Другая часть этого путешествия в подземный мир включает в себя предстать перед десятками божественных судей и оспорить свою невиновность.

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