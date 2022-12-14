Археологи обнаружили на дне океана храм, которому 2 тысячи лет

Ученые рассказали, что сохранились мозаика, статуи и почти все строения.

Морские археологи обнаружили на дне океана старый храм. По предположениям историков ему примерно 2000 лет. Он расположен напротив залива Поццуоли рядом с городом, который в Римской империи слыл современным Лас-Вегасом.

Об этом сообщает Newsweek.

Во времена процветания в Римской империи город назывался Байи. Здесь развлекалась вся римская элита. Представьте только «модный» по меркам того времени курорт на берегу моря привлекал к себе богатых римлян. Они строили здесь виллы, отдыхали в горячих источниках, устраивали дорогие развлечения.

В Байе виллы строили и для императоров: Цезарь, Нерон, Андриан, все они любили здесь отдыхать. Сенека называл город убежищем «порока» и советовал всем избегать его. Это было 2 тысячи лет назад, а сегодня курорт превратился в подводный археологический парк.

Подводные археологи и не догадывались, что на другой стороне залива в затопленном поселении Путеоли расположен храм. Исследователи говорят, что участок под водой просто огромен. У нее двухкилометровая береговая линия, заполненная сооружениями. Сохранились мозаика, статуи и почти все строения.

Микаэле Стефанило и его коллеги занимаются изучением данной местности с 2021 года. Они хотят создать подробную карту этого района. Команда использует много методов для выполнения задуманного: раскрыть настоящие масштабы Поццуоли и Путеоли, а также изучить найденный храм.

О храме известно, что его строительством занимались не только местные жители, но и выходцы из Средней Азии. К нему приложили руку и набатейские купцы. Набатейцы – древний народ, проживавший в Северной Аравии и южном Леванте.

Первые свидетельства о набатейском храме историки обнаружили в надписях 18 века. В Путеолах обнаружили алтарь с надписями, прославляющими бога Дусареса. И все это стало возможным благодаря работе дайверов.

«Курсор» писал ранее, что на дне Боденского озера, расположенного на границе Германии, Австрии и Швейцарии, археологи нашли цепь из 170 каменных пирамид. Предполагается, что это культовые сооружения древних людей.