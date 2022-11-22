На дне озера в Европе обнаружили загадочные каменные пирамиды

На дне Боденского озера, расположенного на границе Германии, Австрии и Швейцарии, археологи нашли цепь из 170 каменных пирамид. Предполагается, что это культовые сооружения древних людей.

Об этом пишет Нeritage Daily.

Подводную линию из 170 каирнов в озере обнаружили еще в 2015 году. Они образуют 20-километровую полосу, идущую параллельно берегу озера, в 200 метрах от него. Каждая пирамида достигает тридцати метров в диаметре и почти двух метров в высоту.

Пирамиды расположены на слое озерных отложений, образовавшихся после отступления Рейнского ледника более 10 тыс. лет назад.

В рамках нового исследования археологи использовали экскаватор для удаления материала вокруг одной из каменных пирамид, чтобы увидеть структуру слоев от дна озера до каменного слоя. Уже обнаружен кусок дерева, на котором видны примитивные следы обработки людьми. Древесину исследователи используют в качестве одного из многих индикаторов датировки памятника.

Назначение пирамид из камней еще предстоит определить, но ученые предполагают, что рукотворные конструкции могут быть как культовыми сооружениями, так и использоваться при захоронениях. В то же время не исключено и более простое объяснение: пирамиды могли быть местом сбора людей или использоваться при рыбной ловле.

Команда планирует вскоре вернуться на Боденское озеро, чтобы исследовать третью каменную пирамиду. Возможно, это даст дополнительную информацию для датировки и объяснения функций загадочных памятников.

«Курсор» писал ранее, что на дне озера Ильзе, расположенном в немецком Аугсбурге (земля Бавария), дайверы сделали снимки подводной деревни.