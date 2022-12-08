Археологи обнаружили самую древнюю карту Европы

Археологи при раскопках обнаружили карту Европы, которой 4 тысячи лет. Но долгое время ее скрывали в частной коллекции.

Об этом сообщает Grunge.

Этот самый ценный артефакт был найден в 1900-х годах. На него наткнулся Поль дю Шателье. Во время раскопок он увидел плиту в разбитом состоянии. Тогда в музей она так и не попала. Вместо того чтобы быть на обзоре у миллионов людей, карта попала к кому-то в частную коллекцию и пробыла там 2 десятилетия.

После того как карту забрал музей, о ней еще 60 лет ничего не упоминали. Спустя почти 100 лет плита попала в дом Шателье и к 2014 году она просто лежала в ящике. В 2017 году группа исследователей совершенно случайно решила изучить артефакт. Были проведены многочисленные опыты, прежде чем все узнали истинную ценность этой старинной карты.

Оказалось, что эти каменные фрагменты с напоминающей случайные линии резьбой являются старинной картой Европы. Каждый узор и знак здесь имеют свое значение, нужно просто их распознать и научиться «читать» карту. На плите Сан-Белека изображены земли у р. Одет, что на западе современной Франции.

Исследователи датируют плиту между 2150 и 1600 до нашей эры. Скорее всего, ее использовали как часть перезахоронения святого Белека в бронзовом веке. Ученые говорят, что у этой карты есть большое количество особенностей, идентичных тем, что есть на других старинных экземплярах: реки и горы, холмы и т.д.

«Курсор» писал ранее, что французским историка удалось обнаружить на Синайском полуострове в Египет древнюю карту звездного неба.