В Египте обнаружили древнейшую в мире карту звездного неба: где она хранилась

Звездная карта на пергаментах имеет примерно те же координаты звезд, которые соответствовали ожидаемой прецессии в 129 г. до н. е.

Французским историка удалось обнаружить на Синайском полуострове в Египет древнюю карту звездного неба. Предполагается, что создал ее Гиппарх, которого иногда называют «отцом астрономии». Она хранилась в монастыре Святой Екатерины.

Об этом пишет Science Alert.

Открытие сделали с помощью студента Джейми Клэра, ученика ведущего ученого-библеиста Питера Уильямса. В 2012 году он заметил кое-что интересное по буквам христианской рукописи, которую анализировал в Кембриджском университете.

Студент случайно наткнулся на отрывок на греческом языке, который часто приписывали астроному Эратосфену. В 2017 году мультиспектральное изображение документа обнаружило 9 страниц с переписанным текстом. Находка довольно обычная – пергамент был ценным товаром раньше, поэтому ученые нередко соскребали старую кожу для повторного использования.

Однако, пересматривая результаты еще раз во второй год пандемии, Уильямс заметил некоторые нечетные цифры в фолиантах монастыря Святой Екатерины. Поэтому он передал страницу научным историкам во Франции. Исследователи были удивлены. Историк Виктор Гиссемберг из Французского Национального научно-исследовательского центра CNRS в Париже сообщил, что они получили звездные координаты.

К сожалению, нельзя сказать с полной уверенностью, кто их написал. Однако эксперты знают, что греческий астроном Гиппарх работал над каталогом звезд западного неба между 162 и 127 годами до н.э. Звездная карта на пергаментах имеет примерно те же координаты звезд, которые соответствовали ожидаемой прецессии в 129 г. до н. е.

Кроме того, в единственной другой работе, которую оставил астроном, многие координаты тоже совпадают с документом из монастыря.

«Курсор» писал ранее, что ученые раскрыли одну из тайн пирамид Египта.