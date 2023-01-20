Археологи обнаружили царскую гробницу в Египте

Археологи обнаружили царскую гробницу во время раскопок в Луксоре (Египет).

Об открытии сообщило Министерство туризма и древностей.

Исследователи раскопали гробницу на западном берегу реки Нил, где расположена Долина Цариц, известная тогда как Та-Сет-Неферу. По ранним оценкам, гробница принадлежала 18-й династии (1550/1549–1292 до н.э.) во времена Нового царства фараонов в Египте. Эта династия также известна как династия Тутмосидов в честь четырех фараонов по имени Тутмос, но также это был период, когда правили некоторые из самых известных фараонов Египта – Хатшепсут, Аменхотеп IV/Эхнатон и Тутанхамон.

Раскопки проводились исследователями из Высшего совета Египта по древностям и археологами из Кембриджского университета. Команда обнаружила гробницу у подножия небольшого утеса с вырубленными в скале ступенями, ведущими к погребальной камере.

Интерьер находится в плохом состоянии из-за древних наводнений, заполнивших гробницу известняковыми отложениями и песком, что привело к ухудшению внутренних надписей и архитектуры. Это означает, что археологи не смогли определить, кто предназначался для захоронения, но они надеются, что дальнейшие раскопки могут дать больше информации в ближайшие месяцы.

Исследователи предполагают, что гробница, вероятно, принадлежала меньшему члену королевской семьи, который, возможно, был одной из жен сыновей фараона или принцессой из рода Тутмосидов. Мостафа Вазири, глава Верховного совета Египта по древностям, сказал:

«Первые элементы, обнаруженные внутри гробницы, похоже, указывают на то, что она восходит к 18-й династии» фараонов Эхнатона и Тутанхамона».

«Курсор» сообщал, что археологи рассказали о метеоритном железном кинжале Тутанхамона.