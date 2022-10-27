В Швеции археологи обнаружили на древнем кладбище мечи эпохи викингов

Археологи из шведской организации Arkeologerna обнаружили мечи эпохи викингов в районе Вестманланд, недалеко от коммуны Чепинг. Открытие произошло при исследовании могильника позднего железного века.

Об этом пишет Heritage Daily.

Археологи рассказали, что это место содержит 100 могил и 2 кургана. Есть подтверждения другой похоронной деятельности. На это указывает открытие трех каменных гробниц, которые добавили в один из курганов столетиями позже.

В ходе одной из миссий члены организации Arkeologerna обнаружили ценные артефакты. Когда раскопали полностью одну из мельниц неподалеку от коммуны Чепинг, нашли в ней большой тайник стеклянных бусин. А внутри него археологи увидели два меча викингов, которые были расположены вертикально.

Отмечается, что район Вестманланда остается ценным для исследователей истории. Раньше здесь уже находили мечи эпохи викингов – около 20 штук. Однако впервые обнаружили нетронутые мечи в одном захоронении. Антон Зайлер из Arkeologerna объясняет это тем, что мечи могли положить на курган для чествования родственников. Потому военный атрибут сыграл роль маркера, куда приходили члены семьи 1200 лет назад.

Кроме того, в ходе раскопок обнаружили обожженные кости животных и останки людей. Археологи увидели когти медведя и части гребешка. Также был игровой предмет. В ходе исследования района были обнаружены доказательства раннего заселения. Имелись остатки сельскохозяйственного земледелия бронзового или раннего железного века.

«Курсор» писал ранее, что археологи обнаружили могилу жрицы Афродиты Урании.