Археологи раскопали восемь мумий эпохи колониальных завоеваний Испании

Раскопки в Перу подарили миру новую сенсацию. Специалисты обнаружили на участке в столице страны восемь вековых мумий, которые могут указывать на кладбище колониальной испанской эпохи.

Археологи усердно работали в Парке легенд на побережье центрального Перу, тщательно очищая древние сохранившиеся трупы, найденные под этим местом, в том числе останки детей.

Об этом сообщает 15 октября Jerusalem Post.

Сотрудник парка Лусенида Каррион сказала, что последняя находка последовала за более ранним открытием трех мумий. Одна из них держала деревянный крест. Ее обнаружили еще в начале августа.

Это открытие подтверждает нашу гипотезу о том, что это могло быть кладбище колониального периода. Как полагает Лусенида Каррион, речь идет о временах обращения в христианство или католицизм.

Мумии были найдены в необычных местах и с сочетанием тканей, что указывало на влияние испанских колонистов, добавил полевой менеджер Мануэль Морон. Кровавое завоевание Испанией перуанской империи инков началось в 1532 году и продолжалось четыре десятилетия. Правительственные чиновники заявили, что это место было оккупировано народами Лима и Ичсма еще до прихода инков.

Возраст других памятников, обнаруженных на том же месте, также весьма впечатлил ученых. Он составляет около 2000 лет.

Ранее «Курсор» сообщал, что археологи в Египте сумели обнаружить 30 мумий в уникальной древней гробнице. Найденному древнему объекту не менее 2 тысяч лет. Вход в гробницу был зафиксирован в сгоревшем строении, при этом сама гробница подверглась воздействию огня снаружи, но ее содержимое не пострадало. Специалисты отмечают, что некоторые мумии очень хорошо сохранились. Внутри сооружения находились три десятка мумий. Среди них удалось установить несколько пожилых людей, которые страдали артритом, а также несколько детей, включая новорожденного ребенка.