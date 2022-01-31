Египетские археологи обнаружили 30 мумий в уникальной древней гробнице

Сообщается, что найденной древней гробнице не менее 2 тысяч лет. Вход в гробницу был обнаружен в сгоревшем строении, при этом сама гробница подверглась воздействию огня снаружи, но ее содержимое не пострадало. Специалисты отмечают, что некоторые мумии очень хорошо сохранились.

Об этом сообщает научный журнал «Archaeology».

Известно, что внутри сооружения было обнаружено три десятка мумий. Среди них удалось установить несколько пожилых людей, которые страдали артритом, а также несколько детей, включая новорожденного ребенка.

По мнению археологов — найденная гробница не что иное, как древний семейный склеп, датируемый приблизительно I – III веками до нашей эры.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Египте 10 человек были приговорены к смертной казни за планирование терактов.

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