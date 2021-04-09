Археологи в Египте обнаружили под песком город, которому 3 тысячи лет

Археологи в Египте смогли найти древний город в Луксоре. Находке около 3 тысяч лет. Все это время она была скрыта под песком.

Новый объект решили назвать «Затерянный Золотой город». Ученые относят его к временам Аменхотепа III.

По словам экспертов, они очень удивились данному открытию. Дело в том, что город является самым большим из тех, которые когда-либо обнаружены на территории Египта. Открытие станет наиболее значимым после гробницы фараона Тутанхамона.

На улицах города сохранились дома. Высота некоторых стен составляет до трех метров.

Как рассказала профессор египтологии Университета Джонса Хопкинса в американском Балтиморе Бетси Брайан, находка даст возможность ученым узнать о том, как жили древние египтяне в период расцвета империи. Кроме того, с его помощью наука сможет приблизится к разгадке тайны переезда Эхнатона и Нефертити в Амарну.

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