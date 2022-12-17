Археологи в Неаполе нашли древнюю мозаику, ей больше 2 тысяч лет

Археологи из Неаполитанского университета L’Orientale обнаружили в парке Паусилипон древнюю мозаику. Ее нашли в вилле богатого римского кавалера, правой руки императора Августа — Публия Ведия Поллиона.

Об этом пишет Аrkeo News.

Парк расположен в Позилипо, который в римский период был элитным кварталом Неаполя в современной Италии. Археологи обнаружили мозаичный пол из первой фазы строительства виллы Ведия Поллиона, также известную как Императорская вилла, которая имела собственный театр на 2000 мест на скалистом мысе в конце Неаполитанского залива.

Мозаика сделана из крошечных белых кусочков с двойной черной рамкой, найденных погребенными под новым слоем, сделанным после смерти Ведия.

Вилла была построена Публием Ведием Поллионом в I веке до нашей эры. Этот богатый римский кавалер родился в семье вольноотпущенников, но наиболее известен своими подвигами с собственными рабами. Он прославился своими роскошными вкусами и жестокостью по отношению к своим рабам — когда они вызывали у него недовольство, он якобы отдавал их миногам в пруду с угрями.

Поллион оставил свое поместье Августу после его смерти в 15 г. до н.э. вместе с инструкциями воздвигнуть на этом месте подходящий памятник. Вплоть до времени Адриана, который скончался в 138 году нашей эры, вилла принадлежала империи и переходила от одного императора к другому.

«Курсор» писал ранее, что редкая монета в полшекеля времен Великого восстания с 66 по 70 г. н.э. в период Второго Храма была обнаружена при раскопках иерусалимского Офела к югу от Храмовой горы.