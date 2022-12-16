Археологи обнаружили возле Храмовой горы важную находку

«Это третья монета такого типа, найденная при раскопках в Иерусалиме, и одна из немногих, когда-либо найденных при археологических раскопках», — заявили исследователи.

Редкая монета в полшекеля времен Великого восстания с 66 по 70 г. н.э. в период Второго Храма была обнаружена при раскопках иерусалимского Офела к югу от Храмовой горы.

В слое разрушений были найдены десятки еврейских монет периода Великого восстания, большинство из них бронзовые. Среди них была и особо редкая и необычная находка – серебряная монета достоинством в полшекеля, датируемая 69/70 г. н.э.

Раскопки проводились группой из Еврейского университета под руководством профессора Узи Лейбнера из Института археологии в партнерстве с Колледжем Армстронга в Эдмонде, штат Оклахома, и при поддержке Компании развития Восточного Иерусалима, Управления древностей Израиля и Управления природы и парков Израиля.

Редкая серебряная монета была очищена в консервационной лаборатории Института археологии и идентифицирована доктором Йоавом Фархи, экспертом по нумизматике и куратором Нумизматического павильона Кадман в Музее Эрец-Исраэль в Тель-Авиве.

По словам археолога, серебряные монеты времен Великого восстания были первыми и последними в древности, носившими название «шекель». «В следующий раз это имя было использовано только в 1980 году на монетах израильских шекелей, выпущенных Банком Израиля», — сказал он.

«Это третья монета такого типа, найденная при раскопках в Иерусалиме, и одна из немногих, когда-либо найденных при археологических раскопках», — заявили исследователи.

Во время Великого восстания против Рима евреи в Иерусалиме чеканили бронзовые и серебряные монеты. На большинстве серебряных монет с одной стороны был изображен кубок, над которым был написан древнееврейский шрифт, обозначающий год восстания. В зависимости от номинала, монеты также имели надпись вокруг границы с указанием «израильский шекель», «половина шекеля» или «четверть шекеля». На другой стороне этих монет была изображена ветвь с тремя гранатами, окруженная надписью древнееврейским шрифтом «Святой Иерусалим».

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