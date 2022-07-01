Астрономы выяснили, когда планеты покинут Солнечную систему

Ученые проводят множество исследований, чтобы выяснить окончательную судьбу Солнечной системы и планет, входящих в нее.

По словам ученым, почти 4,5 млрд лет планеты и другие космические объекты в Солнечной системе показывают удивительную стабильность. Пока не наблюдается каких-либо предпосылок, говорящих о том, что планеты могут покинут пределы Солнечной системы. В новом исследовании ученые из Болгарии озвучили приблизительный период времени, в течение которого все останется без изменений.

Об этом говорится в статье ScienceAlert.

Специалисты отмечают, что достаточно сложно спрогнозировать поведение планет и других объектов в Солнечной системе в будущем. Еще Исаак Ньютон заявлял, что взаимодействие между планетами в конечном итоге, спровоцирует хаос в Солнечной системе.

Ученые из Софийского университета, Болгария, Ангел Живков и Ивайло Тунчев провели новое исследование и выяснили, что Солнечная система будет оставаться стабильной приблизительно в течение ближайших 100 тысяч лет, прежде чем планеты сойдут со орбит и покинут систему, отправившись в далекий космос. В этот период По словам орбиты восьми планет и Плутона значительно не изменятся.

Болгарские ученые создали, позволяющий измерять движения планет и проводить соответствующие расчеты. Выяснилось, что эллиптические орбиты, по которым двигаются планеты вокруг Солнца, останутся без значительных изменений минимум 100 тысяч лет.

Кроме этого, если провести незначительные изменениях начальных условий модели, то в Солнечной системе все, вероятно, останется прежним в течение миллиона или даже миллиарда лет. Для дальнейших исследований необходим супермощный компьютер, который возможно будет создан в ближайшем будущем.

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