Астрономы обнаружили миры за пределами нашей Солнечной системы

Эти миры могут дать ученым представление о малоизученной стадии планетарной эволюции.

Благодаря данным со спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) астрономам удалось идентифицировать четыре экзопланеты, миры за пределами нашей Солнечной системы, которые вращаются вокруг пары связанных молодых звезд, названных TOI 2076 и TOI 1807.

Статья была опубликована в The Astronomical Journal.

«Планеты в обеих системах находятся в переходной, или юношеской, фазе своего жизненного цикла», — сказала Кристина Хеджес, астроном из Института экологических исследований Bay Area в Моффетт-Филд и Исследовательского центра Эймса НАСА в Кремниевой долине.

По ее словам, эти планеты не являются новорожденными. Астрономы, изучая планеты на этом подростковом этапе, могут больеш узнать о более старых планетах в других системах.

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TOI 2076 и TOI 1807 находятся на расстоянии более 130 световых лет от нас, а расстояние между ними составляет около 30 световых лет, что соответствует расположению звезд в северных созвездиях Boötes и Canes Venatici соответственно. Обе звезды — звезды K-типа, карликовые звезды более оранжевого цвета, чем наше Солнце, и имеют возраст около 200 миллионов лет (менее 5% возраста Солнца).

В 2017 году, используя данные спутника Gaia Европейского космического агентства, ученые выяснили, что эти звезды движутся в космосе в одном направлении.

По мнению ученых, звезды находятся очень далеко друг от друга, чтобы вращаться друг вокруг друга, при этом их общее движение предполагает, что они связаны, возможно, были рождены из одного облака газа.

И TOI 2076, и TOI 1807 испытывают звездные вспышки, которые намного более энергичны и происходят намного чаще, чем те, которые производятся нашим Солнцем.

Соавтор исследования Джордж Чжоу, астрофизик из Университета Южного Квинсленда в Австралии, заявил, звезды производят, возможно, в 10 раз больше ультрафиолетового света, чем они будут, когда они достигнут возраста Солнца.

TESS мониторит большие участки неба почти месяц. Спутник может находить экзопланеты, измеряя небольшие провалы звездной яркости, которые появляются, когда планета пересекает свою звезду или проходит мимо нее.

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В TOI 1807 есть только одна известная планета, TOI 1807 b, которая примерно в два раза больше Земли и обращается вокруг звезды всего за 13 часов. Экзопланеты с такими короткими орбитами встречаются редко.

TOI 1807 b — это самый молодой из обнаруженных на сегодняшний день экземпляров одной из так называемых ультракороткопериодических планет.

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