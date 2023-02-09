Астрономы обнаруживают новые подсказки относительно звездных «глюков»

Исследователи обнаружили новые признаки того, что красные гиганты часто испытывают крупномасштабные структурные изменения или «сбои» во внутреннем ядре.

Международная группа исследователей, используя данные космического телескопа NASA «Кеплер», обнаружила новые доказательства того, что красные гиганты — звезды, достигшие конца своего жизненного цикла и исчерпавшие запасы водорода — часто испытывают значительные структурные изменения («глюки») глубоко в их внутреннем ядре.

Работа ученых была опубликована в Nature Communications.

Звездные сбои связаны с вращением звезды, но ведущий автор Матье Врар изучает другой вид дефекта. Сбои в этом исследовании могут повлиять на колебания звезды или на частоты и пути, по которым проходят звуковые волны при прохождении через звезду.

«Красные звезды-скопления, горящие объекты с гелиевым ядром, часто используются в астрофизических исследованиях в качестве зондов расстояния для измерения таких аспектов, как плотность галактик, и для изучения физических процессов, лежащих в основе звездной химической эволюции. Важно, чтобы ученые поняли, почему происходят эти разрывы. Анализируя эти вариации, мы можем использовать их для получения не только глобальных параметров звезды, но и информации о точной структуре этих объектов», — сказал Врард, научный сотрудник в области астрономии из Университета штата Огайо.

Новое исследование является первым, в котором подробно описаны наблюдательные характеристики самых глубоких слоев этих красных гигантов. Чтобы определить, становятся ли эти сбои более распространенными в определенных звездных группах, ученые взяли выборку из 359 красных гигантов с массой меньше определенной звезды и измерили различные свойства и индивидуальные частоты каждой звезды.

Команда нашла доказательства того, что 24 из исследованных красных гигантов (около 7% в выборке) испытали периодические структурные разрывы в тот или иной момент в течение своей жизни. Хотя 7% могут показаться не такими уж большими, но, если применить их ко всем известным звездам в нашей Вселенной, то количество звезд с такими отклонениями будет огромным.

Существуют две основные теории, объясняющие, как могут работать эти возмущения. Первая теория утверждает, что сбои присутствуют на протяжении всей эволюции звезды, но, как правило, они очень слабые и ниже порога того, что астрономы классифицируют как истинный разрыв. Вторая теория предполагает, что неровности «сглаживаются» каким-то неизвестным физическим процессом, который впоследствии приводит к изменениям в структуре ядра звезды.

«Мы думаем, что вторая теория может быть лучше, потому что первая не соответствовала нашим наблюдениям», — сказал Врард.

Работа Врарда потенциально может иметь большое значение для области астеросейсмологии — раздела астрономии, изучающего внутренний состав звезд с помощью колебаний звуковых волн и для галактической археологии — области, которая использует подробные записи о звездных окаменелостях, чтобы раскрыть историю Вселенной.

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