Астрономы показали ядро галактики, которая похожа на огромный огненный диск

На расстоянии в 30 миллионов лет от Земли находится галактика NGC 1512. На классическом снимке телескопа Hubble она похожа на колоссальный огненный диск или огненное озеру. В центре же находится ядро галактики – самый горячий объект.

Однако этот объект представляет собой скопление молодых звезд, которое тянется на расстояние в 2400 световых лет. Оно называется «околоядерным» кольцом звездообразования.

И вот в сети показали то самые фото, которое сделал космический телескоп Hubble, находящийся на орбите нашей планеты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

Ранее редакция нашего портала сообщала, что ученые порадовали пользователей удивительным фото туманности с множеством молодых звезд.

Кроме того, Курсор сообщал, что в США протестировали прототип системы передачи солнечной энергии с орбиты на Землю.

Еще напомним, что ученые NASA показали красивейший снимок Лапландии из космоса.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.