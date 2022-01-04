Атака беспилотников на американские силы сорвана к западу от Багдада

Сулеймани был убит 3 января 2021 года в результате удара беспилотника возле аэропорта Багдада по приказу тогдашнего президента США Дональда Трампа.

По словам представителя возглавляемой США международной военной коалиции, два беспилотных летательных аппарата с взрывчаткой были сбиты во вторник силами ПВО Ирака, когда они приближались к авиабазе Айн-аль-Асад, где находятся американские войска, к западу от Багдада.

Об этом сообщает algemeiner.com.

Подобная атака была предотвращена в понедельник, когда иракские подразделения ПВО сбили два беспилотника, когда они приближались к базе, на которой размещены американские войска, недалеко от международного аэропорта Багдада.

Атаки произошли, когда Иран и его союзники в Ираке отметили вторую годовщину убийства высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Соединенные Штаты возглавляют международную военную коалицию, борющуюся с боевиками Исламского государства в Ираке и Сирии.

Сулеймани был убит 3 января 2021 года в результате удара беспилотника возле аэропорта Багдада по приказу тогдашнего президента США Дональда Трампа. Президент Ирана Эбрагим Раиси заявил в понедельник, что Трамп должен предстать перед судом за убийство, иначе Тегеран отомстит.

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