Автопроизводитель Genesis установил мировой рекорд во время светового шоу (ВИДЕО)

Известная южнокорейская компания Genesis устроила масштабное световое шоу в Шанхае. Совсем недавно бренд автомобилей премиум-класса появился на местном рынке. И вот, компания смогла попасть в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое количество беспилотников, одновременно поднятых в воздух.

Так, в компании решили с помощью 3281 светового дрона проецировать различные изображения в небе. Были продемонстрированы силуэты своего флагманского кроссовера GV80 и седана G80. Эти модели первыми выйдут на авторынок Китая. Кроме того, дроны несколько раз «нарисовали» в воздухе логотип бренда и фирменную решетку радиатора Genesis.

Со световым шоу можно ознакомиться ниже:

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