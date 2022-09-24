Байден исключил Афганистан из списка основных союзников Соединенных Штатов вне НАТО

На оглашение решительного шага американская администрация решилась только через год после того, как талибы захватил власть в азиатской стране.
Меморандум опубликован 24 сентября на сайте Белого дома.
В 2012 году Вашингтон назвал Кабул важным союзником, не входящим в НАТО. Это позволило двум сторонам усилить сотрудничество, расширить поддержку оборонных и экономических отношений.
Статус союзника дал Афганистану многое. Особенно речь идет о праве на получение военной помощи, включая ускоренную аренду и продажу военной техники даже после того, как войска Альянса покинули страну. В новом документе госсекретаря США указаны подробности относительно решения: «полномочиями, предоставленными мне как Президенту Конституцией и законами США, включая раздел 517 Закона об иностранной помощи 1961 года с поправками (22 USC 2321k), прекращаю определение Афганистана в качестве основного союзника США, не входящего в НАТО, для целей Закона и Закона о контроле за экспортом оружия (22 USC 2751 и последующие)».
Прекращение действия последовало как результат вывода американских войск из территории Афганистана в прошлом году, положившим конец почти 20-летней войне. Многие критики и эксперты назвали действия Пентагона позорным бегством.
Сейчас у США 18 основных союзников, не входящих в НАТО. Это: Аргентина, Австралия, Катар, Бахрейн, Колумбия, Египет, Пакистан, Израиль, Япония, Иордания, Марокко, Новая Зеландия, Кувейт, Филиппины, Южная Корея, Бразилия, Таиланд и Тунис.
Ранее «Курсор» сообщал, что США помогали Афганистану финансово. Центральный банк также объявил о планах проведения 18 апреля аукциона на сумму 13 миллионов долларов для вливания иностранной валюты на местный рынок и стабилизации курса афганской национальной валюты.