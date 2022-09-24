Байден исключил Афганистан из списка основных союзников Соединенных Штатов вне НАТО

Афганистан больше не входит в когорту стран, которые считаются основными союзниками США вне военного блока НАТО. Соответствующее постановление пописал американский президент Джо Байден.

На оглашение решительного шага американская администрация решилась только через год после того, как талибы захватил власть в азиатской стране.

Меморандум опубликован 24 сентября на сайте Белого дома.

В 2012 году Вашингтон назвал Кабул важным союзником, не входящим в НАТО. Это позволило двум сторонам усилить сотрудничество, расширить поддержку оборонных и экономических отношений.

Статус союзника дал Афганистану многое. Особенно речь идет о праве на получение военной помощи, включая ускоренную аренду и продажу военной техники даже после того, как войска Альянса покинули страну. В новом документе госсекретаря США указаны подробности относительно решения: «полномочиями, предоставленными мне как Президенту Конституцией и законами США, включая раздел 517 Закона об иностранной помощи 1961 года с поправками (22 USC 2321k), прекращаю определение Афганистана в качестве основного союзника США, не входящего в НАТО, для целей Закона и Закона о контроле за экспортом оружия (22 USC 2751 и последующие)».

Прекращение действия последовало как результат вывода американских войск из территории Афганистана в прошлом году, положившим конец почти 20-летней войне. Многие критики и эксперты назвали действия Пентагона позорным бегством.

Сейчас у США 18 основных союзников, не входящих в НАТО. Это: Аргентина, Австралия, Катар, Бахрейн, Колумбия, Египет, Пакистан, Израиль, Япония, Иордания, Марокко, Новая Зеландия, Кувейт, Филиппины, Южная Корея, Бразилия, Таиланд и Тунис.

Ранее «Курсор» сообщал, что США помогали Афганистану финансово. Центральный банк также объявил о планах проведения 18 апреля аукциона на сумму 13 миллионов долларов для вливания иностранной валюты на местный рынок и стабилизации курса афганской национальной валюты.