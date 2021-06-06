Байден отреагировал на снижение безработицы в США

00:11, Вчера
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Джо Байден в Овальном кабинете фото
Президент США Джо Байден в Овальном кабинете
Фото: Facebook/DixiNews

Президент США Джо Байден приветствовал информацию о снижении уровня безработицы в стране по итогам месяца.

По данным отчета за май, в течение месяца в США трудоустроились 559 тыс человек.

Об этом сообщает АВС News.

В сравнении с показателями, по итогам апреля, уровень безработицы за май снизился до 5,8%.

«Это прогресс, исторический прогресс, прогресс, который выводит нашу экономику из худшего кризиса за последние 100 лет. С тех пор, как я вступил в должность, мы создали в общей сложности более двух миллионов рабочих мест. Это больше, чем когда-либо было создано за первые четыре месяца любого президентства в современной истории», – заявил Байден.

Он также отметил заслугу граждан США, которые строго придерживаются карантинных правил, используют защитные маски и соблюдают социальную дистанцию.

Ранее Курсор сообщал, что в США в марте уровень безработицы упал до 6%.

Опрос: американские евреи пока высоко оценивают работу Байдена.

Байден представил свой план по производству электромобилей стоимостью 174 миллиарда долларов.

Байден планирует вакцинировать 70% взрослых американцев к 4 июля.

Автор материала:
Алекс Федоткин

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