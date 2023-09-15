Байден в беседе с ведущими раввинами США и лидерами еврейской общины своей страны сделал важное заявление

Накануне празднования Рош ха-Шана у него состоялся важный традиционный ежегодный телефонный разговор.

Вчера вечером, 14 сентября, в поздние часы, президент США Джо Байден провел традиционный ежегодный телефонный разговор с ведущими раввинами США и лидерами еврейской общины своей страны. В разговоре с ними он упомянул о том, что антисемитизм «поднялся до рекордного уровня», поскольку последние несколько лет у него для этого были все условия.

Об этом пишет "7 канал".

Байден также рассказал раввинам, что проведенный в 2017 году в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния) митинг белых националистов «Unite the Right», заставил его принять решение баллотироваться на пост президента. По его словам, именно тогда был переломный момент, когда он решил, что ему нужно продолжать участвовать, а не уходить. Именно так он и сказал, процитировав слова тогдашнего президента Трампа после митинга о том, что «с обеих сторон были хорошие люди».

Также он сделал важное заявление перед еврейскими лидерам, пообещав, что администрация Белого дома будет и дальше гарантировать им безопасность и защищенность.

«Я знаю, что вы беспокоитесь о безопасности. Я хочу ясно дать понять вам и всем вашим общинам, что я поддерживаю вас и предан безопасности еврейского народа», - отметил Байден.

Ранее "Курсор" писал о том, что Байден анонсировал крупный инфраструктурный проект, который затронет Израиль. Проект также может стать одним из наиболее амбициозных противодействий китайской инициативе «Один пояс — один путь», целью которой является подключение большей части мира к экономике этой страны.