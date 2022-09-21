Байден внес кандидатуру на должность посла США в россии

Линн Трейси ранее занимала должности старшего советника по россии в бюро Государственного департамента по делам Европы и Евразии.

Президент США Джо Байден предложил назначить на должность посла Соединенных Штатов в россии* действующую главу американской дипмиссии в Армении Линн Трейси.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Отметим, что Трейси ранее занимала должность старшего советника по россии в бюро Государственного департамента по делам Европы и Евразии, а также заместителя главы миссии в посольстве США в москве.

Также Линн Трейси работала в дипломатических представительствах США в ряде стран постсоветского пространства и владеет русским языком.

Как сообщал Курсор, в начале сентября посол Соединенных Штатов Америки в российской федерации Джон Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и покинул москву.

Тогда в посольстве США в рф напомнили, что Салливан был назначен на эту должность в декабре 2019 года и проработал на ней почти три года.

«После отъезда Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США», — отметили в диппредставительстве.

Ранее Курсор информировал о том, что в сентябре 2021 года министерство иностранных дел россии вызвало посла Соединенных Штатов Америки в связи с предполагаемым вмешательством в выборы.

Тогда в ведомстве пояснили, что » у российского правительства есть «неоспоримые доказательства» того, что технологические гиганты, базирующиеся в США, нарушили российские законы в преддверии предстоящих выборов в нижнюю палату государственной думы. О каких компаниях и нарушениях идет речь, в мид рф не уточнили.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!