Байден: Я хоть и белый парень, но не тупой

20:45, Сегодня
Мировые новости, Политика
джо байден фото
Фото: depositphotos.com

Пользователи соцсетей назвали высказывание американского лидера «шокирующим».

Президент США сделал противоречивое заявление во время мероприятия «Месяц черной истории», сказав, что он «хоть и белый парень, но не тупой».

Об этом сообщает Fox News.

Его замечание было встречено хором смеха и аплодисментами на приеме в Белом доме в понедельник, 27 февраля.

«Я хоть и белый парень, но не тупой. Я знаю, где сила… ты думаешь, я шучу. Я давно узнал о «Божественной девятке», – сказал Байден.

Божественная девятка относится к девяти исторически черным братствам и женским обществам в американских университетах. Многие пользователи соцсетей раскритиковали высказывания президента США, назвав их «шокирующими».

Также во время мероприятия в восточной комнате Белого дома Байден сказал, что «важно сказать из Белого дома, чтобы вся страна услышала: история имеет значение, а черная история имеет значение».

Ранее «Курсор» сообщал, что российский губернатор запретил Байдену въезжать в периферийные регионы *рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.