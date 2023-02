Байден: Я хоть и белый парень, но не тупой

Президент США сделал противоречивое заявление во время мероприятия «Месяц черной истории», сказав, что он «хоть и белый парень, но не тупой».

Об этом сообщает Fox News.

Его замечание было встречено хором смеха и аплодисментами на приеме в Белом доме в понедельник, 27 февраля.

«Я хоть и белый парень, но не тупой. Я знаю, где сила… ты думаешь, я шучу. Я давно узнал о «Божественной девятке», – сказал Байден.

Can you imagine if President Trump pets of this? «I may be a white boy, but I’m not stupid. I know where the power is.» pic.twitter.com/GrkT6cD3Nh

— Justin Hart (@justin_hart) February 27, 2023