Президент США сделал противоречивое заявление во время мероприятия «Месяц черной истории», сказав, что он «хоть и белый парень, но не тупой».

Об этом сообщает Fox News.

Его замечание было встречено хором смеха и аплодисментами на приеме в Белом доме в понедельник, 27 февраля.

«Я хоть и белый парень, но не тупой. Я знаю, где сила… ты думаешь, я шучу. Я давно узнал о «Божественной девятке», – сказал Байден.

Can you imagine if President Trump pets of this? «I may be a white boy, but I’m not stupid. I know where the power is.» pic.twitter.com/GrkT6cD3Nh — Justin Hart (@justin_hart) February 27, 2023

Божественная девятка относится к девяти исторически черным братствам и женским обществам в американских университетах. Многие пользователи соцсетей раскритиковали высказывания президента США, назвав их «шокирующими».

Также во время мероприятия в восточной комнате Белого дома Байден сказал, что «важно сказать из Белого дома, чтобы вся страна услышала: история имеет значение, а черная история имеет значение».

Ранее «Курсор» сообщал, что российский губернатор запретил Байдену въезжать в периферийные регионы *рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!