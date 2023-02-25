Российский губернатор запретил Байдену въезжать в периферийные регионы рф

Российские политики все чаще пытаются пропиариться за счет своих решений, которые, в том числе, касаются США.

После введения нового пакета санкций США против российской* федерации, власти решили ответить на это «мощным» шагом – запретить американскому президенту Джо Байдену въезд в пензенскую область.

Об этом заявил сергей мельниченко, который называет себя «губернатором пензенской области» и является помощником кремля. Данный пост российский чиновник опубликовал в Telegram.

Помимо Байдена, местные «санкции» коснулись также его родственников, сообщил мельниченко. Он выразил уверенность в том, что господин Байден не обладает такими качествами, как отзывчивость, доброта и честность, которыми всегда славились пензенцы, и что его присутствие в области не требуется. При этом заявление губернатора питает антизападную истерию российских пропагандистов.

Чиновник уверен, что его решение поддержат все его земляки, которые также не очень будут рады видеть американского лидера в своем регионе.

Ранее «Курсор» информировал, что у Владимира Зеленского рассказали, как путин стал посмешищем. Российский диктатор не выдерживает никакого сравнения с украинским лидером Владимиром Зеленским, который ни от кого не прячется и не боится.

Напоминаем, что по словам бывшего российского дипломата в учреждениях ООН в Женеве Бориса Бондарева, президент россии владимир путин уже стратегически проиграл войну. Дипломат подчеркнул, что единственный способ для россии вернуться в международное сообщество — покончить с режимом путина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!