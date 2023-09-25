Банк спермы огласил специфический конкурс – что предлагают участникам

Организаторы конкурса рассказали, почему он имеет огромную важность.

В провинции Хэнань (Китай) местный банк спермы огласил конкурс среди студентов на самые быстрые сперматозоиды.

Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам представителя учреждения, он надеется, что донорами станут многие студенты, ибо у них более качественные сперматозоиды, чем у широкой публики. Он отметил, что загрязнение окружающей среди и напряженная работа привели к ухудшению общего качества сперва.

На фоне этого супружеские пары все чаще сталкиваются с бесплодием, которое вносит дисгармонию в их семьи и общество. Как и в случае с кровью, донорство спермы является гуманитарной деятельностью, которая может помочь бесплодным парам.

"Поэтому мы призываем студентов университетов сдавать сперму, чтобы внести вклад в жизнь общества", – добавил он.

Дополнительный бонус состоит в том, что в банке спермы организовали конкурс в городе Чжэнчжоу. Организаторы ищут мужчину, который имеет наибольшее количество сперматозоидов и энергичную сперму.

Участникам за каждое пожертвование будут выдавать 200 юаней (27 долларов США или 104 шекеля), чтобы компенсировать проезд и оплату других расходов. Согласно ожиданиям, они сделают пожертвования от восьми до 20 раз за 2 месяца. Для набравших 20 пожертвований предусмотрена дополнительная награда в размере 2100 юаней (287 долларов США или 1094 шекеля).

После того, как конкурс завершится, участникам предоставят профессиональную оценку фертильности. Организаторы планируют выбрать двух победителей: одного за наибольшее количество сперматозоидов, а другого – за самую энергичную сперму.

Информацию о победителях и анализе конкурса обнародуют так, чтобы анонимность участников не пострадала.

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