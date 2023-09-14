Durex предлагает протестировать новые презервативы за деньги - какие условия

Авторы инициативы утверждают, что создали самый тонкий и инновационный презерватив.

Компания Durex ведет поиск тех, кто хочет принять участие в тестировании презервативов.

Об этом сообщает Mashable.

По информации правительства Великобритании, среди жителей Англии с 2021 по 2022 год, увеличилось количество диагнозов ИППП почти на 24%, что в очередной раз подчеркивает важность безопасного секса.

Однако недавно бренд презервативов установил, что 62% сексуально активного взрослого населения Великобритании не пользуются презервативами или делают это редко. В основном отказываются из-за отсутствия ощущений (19% респондентов), спонтанности секса (18%) и мнения, что презерватив – это «убийца настроения» (11%).

По этой причине в Durex хотят изменить эту ситуацию. До 21 сентября бренд презервативов набирает 50 желающих, чтобы испытать свой новый презерватив Durex Nude.

Новая разработка, как утверждают в компании, – самый тонкий и инновационный презерватив на сегодняшний день. Durex предлагает 100 фунтов стерлингов каждому за тестирование и отзыв, ибо представители бренда уверены, что Nude не снизит сексуального удовольствия.

"Мы настолько уверены, что этот презерватив изменит правила игры, доказав, что презервативы действительно могут сделать секс гораздо приятнее, что вкладываем деньги в дело и набираем собственную команду оплачиваемых тестировщиков презервативов со всей Великобритании, которых мы приглашаем дать честные и открытые отзывы о своем сексуальном опыт при использовании презервативов серии Nude", – заявила е менеджер по категориальному маркетингу Durex Никки Хейворд.

Ранее опрос показал, сколько мужчин брали с собой презерватив на похороны «на всякий случай».

Также «Курсор» сообщал о странах, жители которых больше всего занимаются сексом.