Барак Обама поделился своими мысли об НЛО (ВИДЕО)

Бывшего президента США Барака Обаму в последнее время довольно часто спрашивают об инопланетянах, вероятно, из-за возросшего интереса к этой теме сейчас.

В интервью Late Late Show музыкант Реджи Уотт спросил Обаму, есть ли у него какие-либо теории об НЛО или, как они официально называются, неопознанных воздушных явлениях (UAP).

«Когда дело доходит до инопланетян, то есть некоторые вещи, которые я просто не могу рассказать вам в эфире», — ответил он. «На самом деле, когда я пришел в офис президента, я спросил об этом: «Есть ли где-нибудь лаборатория, где мы храним инопланетные образцы и космические корабли?».

«Они провели небольшое исследование, и ответ был отрицательным», — добавил он.

«Но что правда, и я на самом деле серьезно… есть кадры и записи объектов в небе, о которых мы не знаем точно, что они собой представляют, мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию», — сказал Обама.

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Барак Обама также размышлял о том, что произойдет, если инопланетяне вступят в контакт и люди бы узнали, что они существуют, или уже посетили нашу планету. В интервью подкасту Эзры Кляйна the New York Times Обама сказал, что считает, что это не сильно изменит его взгляд на мир, но что в обществе произойдут изменения.

«Это интересно. Это никак не изменит мою точку зрения. Я считаю, что мы — эти крошечные организмы на этом маленьком пятнышке, плавающем посреди космоса», — сказал бывший президент.

«Когда у нас были тяжелые политические времена, я пытался подбодрить своих сотрудников, рассказывая им статистику, которую мне рассказал мой научный советник Джон Холдрен, а именно, что звезд в известной вселенной больше, чем песчинок на планете Земля», — добавил он.

«Ну, иногда это им поднимало настроение, а иногда они просто закатывали глаза и говорили: «О, вот он снова», — добавил он.

Обама надеется, что обнаружение инопланетян, в представленном ему сценарии — они послали зонд, но мы не можем ответить, — заставит нас осознать, как много у всех нас общего на Земле, и что это важнее, чем наши различия.

«Но, несомненно, сразу же возникнут споры о том, что нам нужно потратить намного больше денег на системы вооружений, чтобы защитить себя. Появятся новые религии. И кто знает, какие споры это спровоцирует. Мы умеем создавать аргументы друг для друга», — сказал он.

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