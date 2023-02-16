Барселона – Манчестер Юнайтед: боевая ничья в 1/16 финала Лиге Европы

16 февраля, в четверг, испанская «Барселона» и английский «Манчестер Юнайтед» провели свой первый матч в рамках 1/16 финала Лиге Европы.

Матч начался в 19:45 на стадионе Камп Ноу (Барселона), а судил его итальянский рефери Маурицио Мариани.

Стартовые составы команд:

Барселона: Тер Штеген, Алонсо, Альба, Араухо, Кунде, Гави Педри, Рафинья, Де Йонг, Кесси, Левандовски

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Варан, Маласия, Шоу, Ван Биссака, Каземиро, Фред, Фернандеш, Рэшфорд, Санчо и Вегхорст.

Забитые голы:

1:0 Алонсо (Барселона)

1:1 Рэшфорд (Манчестер Юнайтед)

1:2 автогол Кунде (Барселона)

2:2 Рафинья (Барселона)

Команды нанесли почти равное количество ударов по воротам – 18 против 17. Однако по коэффициенту ожидаемых голов «красные дьяволы» были существенно впереди – 1.11 против 2.27.

Счет в матче был открыт лишь во втором тайме. Игроки испанской команды исполнили угловой, в котором Маркос Алонсо оказался в нужном месте в нужное время, и вбил головой мяч в левый угол ворот на 50-й минуте матча.

Всего лишь спустя три минуты лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд продемонстрировал класс, уверенно реализовав пас от своего одноклубника Фреда, ударив в правый нижний угол ворот, благодаря чему сравнял счёт.

На 59-й минуте защитник «Барселоны» Жюль Кунде оказался на пути мяча и своими действиями полностью изменил его траекторию, вследствие чего мяч попал в ворота и «красные дьяволы» вышли вперед благодаря автоголу.

Однако хозяева стадиона не хотели проигрывать и на 76-й минуте автор автогола Кунде показал отличную сыгранность со своим одноклубником Рафиньей, позволив ему выйти на ударную позицию на линии штрафной. Бразилец уверенно переиграл Де Хеа, ударив в левый нижний угол, тем самым сравняв счет.

По итогу матч закончился голевой ничьей 2:2. Следующий матч между собой эти команды проведут уже 23 февраля, в следующий четверг.

«Курсор» сообщал, что во время футбольного матча во Франции сняли порно на стадионе.