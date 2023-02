Во время футбольного матча во Франции сняли порно на стадионе

Клуб футбольной Лиги 1 (Франция) «Ницца» подал жалобу после того, как на его домашнем стадионе сняли порнофильм.

Об этом сообщает Daily Mail.

Это произошло в рамках поединка между «Ниццей» и «Лиллем» (1:0) 29 января. По информации футбольных фанатов, видео порнографического характера сняли в середине матча, но клубу стало известно об этом инциденте лишь на следующий день.

Компания Nice Eco Stadium, управляющая стадионом Allianz Riviera, подаст жалобу в связи с тем, что имидж стадиона ассоциируется с порнографией.

Хотя некоторые фанаты со смехом отреагировали в социальных сетях на съёмку порно, считается, что это не повод для смеха для высших руководителей Ниццы. Предполагается, что французская порноактриса из OnlyFans Лаура Раккузо подошла к случайному болельщику и предложила ему «вызов», после чего они ушли в туалет, чтобы заняться сексом.

OGC Nice have filed an official complaint after an amateur porn movie was filmed in the toilets of their stadium during the game against Lille on January 29. #OGC #NICE #Ligue1 #french pic.twitter.com/4pX0GFL76X

— BWCFeds (@BWCFeds_) February 15, 2023