Во время футбольного матча во Франции сняли порно на стадионе

19:02, Сегодня
Происшествия, Спорт
футбол фото
Фото: Pixabay

К одному из болельщиков подошла порноактриса и предложила ему «вызов».

Клуб футбольной Лиги 1 (Франция) «Ницца» подал жалобу после того, как на его домашнем стадионе сняли порнофильм.

Об этом сообщает Daily Mail.

Это произошло в рамках поединка между «Ниццей» и «Лиллем» (1:0) 29 января. По информации футбольных фанатов, видео порнографического характера сняли в середине матча, но клубу стало известно об этом инциденте лишь на следующий день.

Компания Nice Eco Stadium, управляющая стадионом Allianz Riviera, подаст жалобу в связи с тем, что имидж стадиона ассоциируется с порнографией.

Хотя некоторые фанаты со смехом отреагировали в социальных сетях на съёмку порно, считается, что это не повод для смеха для высших руководителей Ниццы. Предполагается, что французская порноактриса из OnlyFans Лаура Раккузо подошла к случайному болельщику и предложила ему «вызов», после чего они ушли в туалет, чтобы заняться сексом.

Это не первый подобный случай, известный в истории. Так, в 019 году режиссер Игнатио Альенде снял 16-минутную порнографическую сцену на автостоянке стадиона «Ванда Метрополитано», на котором выступает мадридский «Атлетико».

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