Беннет провел разговор с Зеленским по поводу ситуации в Украине

Премьер-министр Нафтали Беннет поговорил сегодня, 25 февраля 2022 года, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лидеры обсудили ситуацию в Украине, уделив особое внимание Киевской области. Премьер-министр Израиля предложил любую гуманитарную помощь и проинформировал президента Украины об уже предпринятых шагах.

Премьер-министр вновь усилил надежду на скорейшее увеличение расхода действий и поддержку украинского народа в эти трудные дни.

Об этом сообщает телеграм-канал Израиль по-русски.

«Курсор» писал о том, что представитель ЕС сравнил действия Путина в Украине с «нацистами». «Он говорит о денацизации Украины, но ведет себя как нацист. Так что это все в его голове», — сказал пресс-секретарь ЕС Питер Стано.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.