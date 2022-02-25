Представитель ЕС сравнил действия Путина в Украине с «нацистами»

«Он говорит о денацизации Украины, но ведет себя как нацист. Так что это все в его голове», — сказал пресс-секретарь ЕС Питер Стано.

ЕС заявляет, что президент России Владимир Путин стремится уничтожить Украину и что его действия сравнимы с действиями нацистов во время Второй мировой войны.

«Он говорит о денацизации Украины, но ведет себя как нацист. Так что это все в его голове», — заявил пресс-секретарь ЕС Питер Стано журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о заявлениях Путина о «геноциде» против русскоязычных в Украине.

Как ранее писал Курсор, Зеленский обратился к Путину и предложил сесть за стол переговоров. «Хочу еще раз обратиться к Президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей», — сказал он во время нового обращения.

Курсор также передавал, что Зеленский сказал, что вторжение российских войск в Киев напоминает первое такое же нападение на украинскую столицу, которое произошло в 1941 году. «Авиация врага подло действует в жилых кварталах и в частности в столице. Ужасные взрывы в утреннем небе над Киевом, бомбардировки, попадание в жилой дом, пожар», — заявил глава государства.

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