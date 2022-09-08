Берлускони с Меркель хочет выступить посредником в переговорах с путиным

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что готов вместе с бывшим федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель стать посредником в переговорах с главой кремля.

По его мнению, их участие в этих переговорах якобы помогло бы положить конец войне в Украине. Соответствующее заявление сделал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, добавив, что европейские санкции не влияют на москву*, поэтому нужно искать другие варианты решения конфликта.

Об этом пишет «Обозреватель».

Берлускони хотел бы лично попытаться убедить российского диктатора положить конец войне с Украиной. Но в этом ему потребовалась бы помощь Меркель.

«С Меркель я хотел бы попытаться убедить и посредничество, чтобы положить конец конфликту между Украиной и россией*», – сказал Берлускони.

Итальянский премьер уверен, что это было куда лучше и эффективней за санкционное давление, которое якобы никак не влияет на экономическое состояние страны-агрессора.

«На данный момент я не вижу никаких экономических потерь для путина* с этого момента. Мне кажется, он вполне способен противостоять санкциям и потолку цены на газ», – подытожил политик.

Ранее «Курсор» писал о том, что эксперт рассказал, когда россия перестанет быть угрозой для Украины. Он озвучил четыре сценария, реализация одного из которых может значительно ослабить россию*.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!