Эксперт рассказал, когда россия перестанет быть угрозой для Украины

Военный эксперт озвучил четыре сценария, реализация одного из которых может значительно ослабить россию*.

По словам военного эксперта Петра Черника, сейчас украинские военные проводят активные контратакующие действия на нескольких направлениях южного фронта, но не стоит ожидать быстрых успехов в войне против россии, начавшей полномасштабное вторжение 24 февраля.

Об этом эксперт заявил в эфире Апостроф TV.

По словам Черника, «украинский вопрос» для властей россии в любое время будет оставаться «актуальным», если российская федерация продолжит оставаться в том виде и составе, в котором существует на сегодняшний день.

При это он отметил, что украинцам ничего не будет угрожать, если будет реализован хотя бы один из четырех гипотетических сценариев.

«На мой взгляд, мы по-настоящему выдохнем при четырех обстоятельствах. Первая — россия расчленяется на 15 -20 государств. Вторая — у них забирают ядерное оружие. Третья — то, что образуется на месте нынешней россии, некая условная «русская республика», будет отсечена от даровых ресурсов — нефти и газа — в Сибири. Четвертое — Украина вступает в НАТО», — -заявил эксперт.

Черник подчеркнул, если же ни одно из этих условий не реализуется, то россия не признает собственное поражение и уже через некоторое время нападет на Украину.

Ранее Курсор писал, что аналитики заявили, что путин готовит новое наступление на Украину. В Институте изучения войны заявили, что президент рф владимир путин намерен собрать новые силы для реализации своих планов касательно Украины.

Кроме этого, аналитик заявил, что Украина может деоккупировать Херсон без боевых действий. Профессор и экс-гендиректор Королевского объединенного института вооруженных сил Майкл Кларк заявил, что армия Украины может вернуть себе оккупированный город Херсон.

Ранее в сети показали, как украинские военные уничтожили колонну армии рф, которая ехала помогать оккупантам в Херсон.

Также Курсор сообщал, что владимир путин назвал новую «цель» войны в Украине.

Наша редакция сообщала, что на фоне колоссальных потерь армии рф на украинских землях, появилась информация о том, что путин для борьбы с дефицитом войск будет вербовать в тюрьмах осужденных преступников.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!