Билл Гейтс отказывается покупать смартфоны iPhone

Пока в мире все сходят с ума от техники Apple, богатые и влиятельные люди отказываются от модных гаджетов

Всемирное увлечение техникой от Apple иногда дает сбой, когда выясняется, что есть знаменитости, которые все-таки предпочитают вместо смартфонов iPhone гаджеты от Android. И оказалось, что основатель Microsoft Билл Гейтс является одним из таких.

Подробнее об этом информирует Business Insider.

При этом, миллиардер упомянул, что он «часто играет с iPhone, но привык к Android». Гейтс подчеркнул, что одной из главных особенностей Android является то, что разработчики устанавливают программное обеспечение компании Microsoft, и предпринимателю гораздо проще управлять делами именно с такого телефона.

Издание уточняет, что Билл Гейтс сейчас использует смартфон Samsung Galaxy Z Fold 4, который вышел на рынок в 2022 году. Цена такого смартфона достигает 1,6 тыс. долларов, что намного дороже стартовой цены iPhone 14 и 14 Pro от Apple.

Напомним, что Билл Гейтс заявил, что Илон Маск может навредить свободе слова в Twitter.

Также, Билл Гейтс назвал метод решения климатического кризиса.