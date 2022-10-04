Билл Гейтс назвал метод решения климатического кризиса

По мнению миллиардера, проблема не будет разрешена, если люди будут радикально менять свой образ жизни из-за заботы об окружающей среде.

Проблему изменения климата невозможно решить без инноваций. Такое мнение высказал основатель корпорации Microsoft и американский бизнесмен Билл Гейтс.

Об этом пишет портал Business Insider.

«Мы даже не пытаемся совершить прорыв. Например, изобрести экономический способ производства авиационного топлива, цемента или стали. Имеющиеся инструменты применяются только к таким отраслям, как производство электроэнергии, и не применяются к большинству выбросов», — сказал Гейтс.

В то же время, по мнению миллиардера, климатический кризис не будет разрешен, если люди будут радикально менять свой образ жизни из-за заботы об окружающей среде.

Гейтс считает, что нереалистично ожидать, что они радикально изменят свой образ жизни. Ведь слишком сложно перестать есть мясо или хотеть иметь хороший дом.

Как сообщал Курсор, глобальное потепление является серьезной проблемой, из-за которой наша планета может столкнуться с чередой климатических катастроф. И некоторые процессы на Земле уже достигли точки невозврата из-за повышения температуры.

В частности, ученые обеспокоены, в первую очередь, быстрым таянием ледников Гренландии, потому что этот процесс увеличивает уровень океана. Кроме этого, уже произошло нарушение теплого течения Гольфстрим в Атлантическом океане, нарушился также режим дождей, в результате чего на планете усилились засухи.

Курсор писал ранее, что эксперты составили список стран мира, на чьих территориях даже ввиду глобального потепления сохранится благоприятные условия для человеческого существования.