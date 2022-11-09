Bitcoin впервые за несколько лет упал ниже 17 тысяч долларов

9 ноября, в среду, стоимость Bitcoin упала ниже 17 тысяч долларов.
Об этом свидетельствуют данные многих криптобирж.
За сегодняшний день стоимость цифровой валюты упала на 8,8%. Сейчас она составляет 16 873 долларов.
В последний раз криптовалюта стоила столько почти два года назад – в ноябре 2020 года. Несколько дней назад Bitcoin варьировалась в пределах 20-21 тысяч долларов.
8 ноября, во вторник, цена впервые упала ниже 20 тысяч долларов. После Bitcoin продолжил дешеветь. За 5 дней криптовалюта потеряла более 20% цены.
Также «Курсор» сообщал, что Минфин обнародован данные о профиците бюджета Израиля.