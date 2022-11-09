Минфин обнародован данные о профиците бюджета Израиля

С начала года Израиль зафиксировал профицит бюджета в размере 30,1 млрд шекелей, но в октябре был дефицит бюджета.

Израиль снова скатился к дефициту бюджета в октябре после того, как государственные расходы превысили государственные доходы на 3,1 млрд шекелей, сообщает главный бухгалтер Министерства финансов. Однако с начала года в Израиле зафиксирован профицит бюджета в размере 30,1 млрд шекелей.

За 12 месяцев до конца октября профицит бюджета составил 8 млрд шекелей, или 0,5% ВВП. Профицит бюджета за 12 месяцев, закончившихся в сентябре 2022 года, составил 0,9% ВВП и составил 15,7 млрд шекелей. Министерство финансов заявило, что причиной недавнего увеличения дефицита стала задержка уплаты налогов на сумму 2,8 млрд шекелей из-за праздников.

Еще год назад у Израиля был глубокий дефицит в размере более 47 млрд шекелей. Переход от дефицита к профициту считается редким достижением с точки зрения национальной экономики, несмотря на сокращение профицита в последние месяцы. Согласно первоначальному прогнозу бюджета на 2022 год, Израиль должен был закончить 2022 год с дефицитом в 65 млрд шекелей. Но на практике Израиль закончит год с небольшим профицитом или нулевым дефицитом.

По данным Министерства финансов, за первые 10 месяцев 2022 года государственные доходы составили 366,9 млрд шекелей по сравнению с 313,2 млрд шекелей за соответствующий период 2021 года. При единых налоговых ставках доходы от налогов выросли на 11%, а доходы от прямых налоги выросли на 17%, в то время как доходы от косвенных налогов выросли на 4%, а доходы от сборов и сборов выросли на 6%.

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