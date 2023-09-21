Бизнесмен из Уганды женился одновременно на семи женщинах, в сети показали фото

В будущем он хочет обзавестись еще несколькими супругами.

В Уганде, где полигамный образ жизни является законным, 43-летний мужчина сыграл свадьбу одновременно с семью женщинами, двое из которых приходятся друг другу сестрами

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Бизнесмен заявил, что влюбился в каждую девушку и решил устроить одну свадьбу, чтобы быстро создать для себя большую и счастливую семью. И в ближайшем будущем он планирует обзавестись еще несколькими женами.

В день торжественного мероприятия все невесты пошли в один свадебный салон, где им сделали прически и макияж, все девушки были в пышных белых нарядах и жених также принарядился в белый костюм. На место проведения церемонии в это время прибыло 40 лимузинов и 30 мотоциклов с гостями.

Во время обряда невесты и жених поклялись в любви и верности друг другу, затем все вместе отправились в торжественное шествие. К удивлению многих, все семь невест провели свою брачную ночь в резиденции мужчины.

Отец жениха рассказал, что в Уганде это считается нормальным явлением, когда у мужчины много жен и все они живут под одной крышей.

"Курсор" писал ранее, что мужчина к своему удивлению узнал, что женился на своей "тайной" сводной сестре, но, несмотря на общую ДНК, решил остаться с ней вместе.