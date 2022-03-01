Блинкен предлагает исключить Россию из Совета по правам человека

Выступая во вторник, госсекретарь Блинкен заявил Совету ООН по правам человека, что российские удары по Украине «наносят удары по школам, больницам и жилым домам», что приводит к гибели ни в чем не повинных мирных жителей. В ответ Блинкен предложил лишить Россию членства в Совете на шестой день российско-украинской войны после того , как 24 февраля президент Владимир Путин инициировал вторжение в соседнюю Украину.

«Они разрушают критически важную инфраструктуру, которая обеспечивает миллионы людей по всей Украине питьевой водой, газом, чтобы они не замерзли, и электричеством», — сказал Блинкен в видеообращении. «Гражданские автобусы, автомобили и даже машины скорой помощи были обстреляны. Россия делает это каждый день — по всей Украине».

Совет ООН по правам человека, как следует из названия, является подгруппой международной организации, занимающейся защитой прав человека во всем мире. В настоящее время в нее входят 47 стран из 193 стран, входящих в состав ООН, включая Россию. В прошлом его критиковали за то, что он продолжал разрешать членство таким странам, как Китай, обвиняемым в нарушениях прав человека .

Комментарии Блинкена во вторник перекликаются с предыдущими заявлениями президента Украины Владимира Зеленского , когда он обвинил Россию в военных преступлениях в связи с ее нападением на город Харьков. Как отмечалось в обращении Блинкена, тактика российских военных в Украине за последние два дня стала более агрессивной, и, по всей видимости, мишенями стали больше гражданских лиц, чем чисто военная инфраструктура.

Советник Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил во вторник, что в результате ракетных ударов по Харькову погибли по меньшей мере 10 человек и еще 35 получили ранения. По оценкам ООН, общее число мирных жителей Украины погибло в 104 человека, около 304 получили ранения. Министерство иностранных дел Украины также сообщило, что правительственное здание в городе было разрушено в результате сильного взрыва.

«Российские военные продемонстрировали вопиющее пренебрежение к жизни мирных жителей, применив баллистические ракеты и другое оружие взрывного действия с большой площадью поражения в густонаселенных районах», — заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар . «Некоторые из этих атак могут быть военными преступлениями».

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