Блинкен: С нетерпением жду начала работы с новым правительством Израиля

Государственный секретарь заявил, что «мы будем работать с новым правительством, чтобы совместно решать многочисленные проблемы и возможности, стоящие перед Израилем и Ближним Востоком».

Госсекретарь США Энтони Блинкен обнародовал заявление касательно инаугурации нового правительства Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

«Я с нетерпением жду совместной работы с новым израильским правительством, чтобы способствовать миру, безопасности и процветанию в регионе, а также продвигать интересы и ценности, которые были в основе наших отношений на протяжении десятилетий», — сказал Блинкен.

«Глубокие связи между США и Израилем уже давно основаны на непоколебимой приверженности безопасности Израиля и определенных общих идеалах, включая демократические принципы и видение Израиля в мире со своими соседями. Как сказал президент Байден, мы будем работать с новым правительством, чтобы совместно решать многочисленные проблемы и возможности, стоящие перед Израилем и ближневосточным регионом, включая угрозу со стороны Ирана, и будем продолжать поддерживать решение о создании двух государств и выступать против политики, которая ставит под угрозу его жизнеспособности или противоречить нашим общим интересам и ценностям», — отметил дипломат.

«Соединенные Штаты будут по-прежнему привержены продвижению равных мер свободы, справедливости, безопасности и процветания как для израильтян, так и для палестинцев», — сказал он.

Ранее в четверг президент США Джо Байден также заявил, что надеется на сотрудничество с новым правительством Израиля.

«Я с нетерпением жду возможности работать с премьер-министром Нетаниягу, который был моим другом на протяжении десятилетий, чтобы совместно решать многочисленные проблемы и возможности, стоящие перед Израилем и ближневосточным регионом, включая угрозы со стороны Ирана», — сказал Байден.

«Соединенные Штаты работают над продвижением региона, который становится все более интегрированным, процветающим и безопасным, приносящим пользу всем его жителям. С самого начала моей администрации мы работали с партнерами над продвижением этого более обнадеживающего видения региона в мире, в том числе между израильтянами и палестинцами. Мы стремимся продолжить эту важную работу с новым правительством Израиля под руководством премьер-министра Нетаниягу», — добавил президент.

«И, как и в течение всей моей администрации, Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать решение о двух государствах и выступать против политики, которая ставит под угрозу его жизнеспособность или противоречит нашим общим интересам и ценностям», — заключил президент США.

Ранее Курсор писал, что Блинкен поздравил Нетаниягу со вступлением в должность. Американский государственный деятель рассказал, на что будет обращать внимание правительство США.