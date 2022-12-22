Блинкен поздравил Нетаниягу со вступлением в должность

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил лидера Ликуд Биньямина Нетаниягу с тем, что ему удалось сформировать правительство.
Об этом сообщает Arutz Sheva.
Блинкен повторил свои слова из прошлого, согласно которым правительство США будет судить о правительстве по его действиям, а не по заявлениям его членов.
Госсекретарь США не единственный, кто поздравил Нетаниягу с формированием правительства. Так, сегодня, 22 декабря, состоялась беседа президента *россии владимира путина и лидера Ликуд.
Кремлевский диктатор поздравил назначенного премьер-министра в связи с образованием нового правительства, а также разговор касался войны в Украине. Нетаниягу выразил надежду, что стороны найдут способ для завершения войны, а также добавил, что хочет предотвратить получение Ираном ядерного оружия и пресечь его попытки создания военной базы на нашей северной границе.
Разумеется, не все с воодушевлением восприняли формирование нового правительства. Так, Лапид обратился к израильтянам и обвинил новое правительство в радикализме и безответственности, что, по его мнению, «плохо кончится».
Лидер Еш Атид считает, что вместо Нетаниягу правительство было на самом деле сформировано Дери, Смотричем и Бен-Гвиром. Также он обвинил Нетаниягу в слабости, которая приведшей к «самому экстремальному правительству в истории страны». Что на это ответил лидер Ликуда ‒ читайте здесь.
Помимо этого 22 декабря раввин Авраам Рубинштейн принял в Бней-Браке посла США в Израиле Тома Найдса. Что произошло в рамках их встречи ‒ узнайте в нашем материале.
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