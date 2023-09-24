Блогерша попала в тюрьму из-за видео в TikTok, на котором она ела определенный продукт

В Индонезии блогершу приговорили к двум годам тюрьмы из-за вирусного видео в TikTok, на котором она ест свинину во время путешествия Бали.
Об этом сообщает New York Post.
Лина Лутфиавати, известная под именем Лина Мукерджи, произнесла в ролике исламскую фразу перед тем, как съесть свиную шкурку на камеру. Известно, что ислам строго запрещает употреблять свинину, а эта религия является доминирующей религией Индонезии.
По словам девушки, она попробовала свинину из любопытства. Также она произнесла "Басмала", что на арабском означает "во имя Аллаха".
В итоге суд в городе Палембанг на Южной Суматре приговорил ее к двум годам тюремного заключения. Ее признали виновной в распространении информации, направленной на разжигание ненависти к религиозным лицам и конкретным группам.
Ее также оштрафовали на 16 269,22 доллара. Если сумма не будет выплачена, тогда срок ее заключения могут продлить на 3 месяца.
Ранее "Курсор" сообщал, что японец придумал необычный способ знакомиться с девушками и попал за решетку.