Блогерша попала в тюрьму из-за видео в TikTok, на котором она ела определенный продукт

По словам девушки, она сделала это из любопытства.

В Индонезии блогершу приговорили к двум годам тюрьмы из-за вирусного видео в TikTok, на котором она ест свинину во время путешествия Бали.

Об этом сообщает New York Post.

Лина Лутфиавати, известная под именем Лина Мукерджи, произнесла в ролике исламскую фразу перед тем, как съесть свиную шкурку на камеру. Известно, что ислам строго запрещает употреблять свинину, а эта религия является доминирующей религией Индонезии.

По словам девушки, она попробовала свинину из любопытства. Также она произнесла "Басмала", что на арабском означает "во имя Аллаха".

В итоге суд в городе Палембанг на Южной Суматре приговорил ее к двум годам тюремного заключения. Ее признали виновной в распространении информации, направленной на разжигание ненависти к религиозным лицам и конкретным группам.

Ее также оштрафовали на 16 269,22 доллара. Если сумма не будет выплачена, тогда срок ее заключения могут продлить на 3 месяца.

Ранее "Курсор" сообщал, что японец придумал необычный способ знакомиться с девушками и попал за решетку.