Блокировка RT и Sputnik: россия пытается обойти санкции ЕС и создает новые площадки для пропаганды

Кремль пытается и дальше влиять на европейское восприятие политических процессов с помощью пропаганды. Российские новостные телеканалы – не единственная информационная угроза для Европы.

С начала полномасштабного вторжения в Украину спецслужбы рф* ищут способ транслировать свои нарративы.

Об этом 8 октября сообщает moldova-news.

После начала войны россия быстро решила заменить телеканалы Russia Today и Sputnik, которые были заблокированы в Европейском союзе. Аналитики подсчитали, что в первые 4 месяца боевых действий увеличилось количество площадок для подачи искаженной информации. В интернете появились сотни маленьких, но легко создаваемых сайтов и каналов в мессенджерах. С их помощью и продвигаются выгодные для кремля сообщения. Это еще раз доказывает исключительно влияние российских спецслужб.

Контент на таких площадках доступен на основных языках Евросоюза. Любому пользователю его легко найти благодаря специальным формулировкам названий, также осуществляется массовая спам-рассылка такого контента. Эксперты все же отмечают, что такую информацию легко выделить, поскольку она подается откровенно нелепо и однобоко. Динамика негативного контента из рф только увеличилась. Издержки компенсируется массовостью и хорошим финансированием.

Европейский союз обязан предпринять ответные меры, ведь угроза от рф реальна. Из информационного пространства экономического содружества российский интернет-контент постепенно вытесняют, но этого недостаточно. Россия пытается найти новые лазейки для реализации своих планов, чтобы с помощью пропаганды расколоть единство Запада и оставить Украину без поддержки в тотальной войне.

Ранее «Курсор» опубликовал обращение украинского президента Владимира Зеленского. Он отметил, что российская пропаганда теряет позиции в мире, но призвал обратить внимание на действия кремля в Латинской Америке, Африке и Южной Азии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!